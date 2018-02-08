Spice Girls отправятся в гастрольный тур со старыми песнями

Воссоединившаяся группа Spice Girls отправится в гастрольный тур. Об этом сообщает портал о жизни звезд TMZ.

Как выяснило издание, Мелани Браун, Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл встретились на прошлой неделе с бывшим менеджером группы Саймоном Фуллером. Во время встречи обсуждалось планирование мирового тура, который намечен на конец лета. Предположительно, турне стартует в Великобритании, позднее звезды переберутся в США.

Источники TMZ уточняют, что группа не планирует записывать новый материал.

В последний раз Spice Girls выступали в оригинальном составе на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. В начале февраля девушки приняли решение о воссоединении.

6 февраля в сети обратили внимание на фотографию участниц группы Spice Girls: на заднем фоне пользователи заметили белый порошок на экране смартфона. Пользователи разделились на тех, кто защищал девушек (по их версии, это всего лишь блик на экране смартфона) и тех, кто заподозрил их в сомнительном занятии.

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