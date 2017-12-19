Робби Уильямс уточнил число ублаженных им участниц Spice Girls

Британский певец Робби Уильямс заявил, что его утверждение о сексе с четырьмя из пяти участниц группы Spice Girls — шутка. На самом деле, подчеркнул артист, он спал только с тремя певицами из коллектива, передает NME.

«Я сказал "четыре из пяти", потому что это было хорошей шуткой. Если вы поднимете архивы, то станет ясно, сколько их было», — объяснил Уильямс.

Британец не первый раз хвастается своими сексуальными похождениями. В сентябре вышла его биография, в которой исполнитель признался в имитации лидера Oasis ради секса с журналисткой.

В октябре 2016 года певец извинился за пошлую шутку об участницах Spice Girls, которую однажды рассказал на концерте во время тура Take That: «Я предварял песню Back For Good такими словами: "Мне повезло быть в Take That, а также в четырех из пяти участниц Spice Girls"». Уильямс признал, что зашел слишком далеко.

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