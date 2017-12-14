Робби Уильямс рассказал о помешавших ему приехать в Россию факторах

Британский певец Робби Уильямс раскрыл детали болезни, из-за которой он отменил свои выступления в России. Об этом сообщает The Sun.

Уильямс рассказал, что в сентябре провел семь дней в отделении интенсивной терапии после того, как врачи нашли в его мозгу «аномалии», похожие на кровь.

43-летнему артисту стало плохо на концерте в Цюрихе 2 сентября. «Моя левая рука онемела, а изо рта непроизвольно текли слюни. У меня болела голова и были трудности с дыханием», — заявил он.

5 сентября стало известно, что Робби Уильямс отменил все концерты в России. Тур в поддержку альбома The Heavy Entertainment Show должен был включать в себя выступление в Санкт-Петербурге 7 сентября и в Москве 10 сентября.

Помимо этого, исполнитель должен был спеть «семь своих хитов» 14 сентября на закрытии конкурса «Новая волна-2017» в Сочи.

В августе сообщалось, что британский синти-поп-дуэт Erasure отменил выступление в России в рамках стадионного тура Уильямса. Менеджеры музыкантов не захотели отвечать на некоторые вопросы визовой анкеты, посчитав их слишком личными.

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