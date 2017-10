В песне Робби Уильямса про обезьяну нашли пророчество о стрельбе в Лас-Вегасе

В действиях лас-вегасского стрелка обнаружили связь с песней Робби Уильямса 15-летней давности под названием Me And My Monkey. Об этом пишет газета Mirror.

В композиции британский исполнитель рассказывает об обезьяне, у которой есть «мечта и пистолет». Лирический герой и животное отправляются в Лас-Вегас и селятся на 33-м этаже отеля Mandalay Bay. «Надеюсь, моя обезьяна не направит пистолет ни на кого», — говорится в композиции.

«Мы не хотим убивать мексиканцев,

Но у нас десять чешущихся пальцев», — пел Уильямс. Композиция Me And My Monkey вошла в альбом Escapology 2002 года.

2 октября 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по посетителям фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже отеля Mandalay Bay. Стрелок покончил с собой, 59 человек были убиты, еще 527 получили ранения.