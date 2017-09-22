Робби Уильямс признался в имитации лидера Oasis ради секса с журналисткой

В свет вышла биография британского певца Робби Уильямса под названием Reveal. В книге исполнитель признался, что воспользовался номером отеля, в котором жил лидер Oasis Лиам Галлахер, чтобы переспать с журналисткой, сообщает NME в пятницу, 22 сентября.

Уильямс рассказал, что узнал о том, какой псевдоним бывший фронтмен группы Oasis использует при регистрации в отелях — Билли Ширз (вымышленный музыкант из песни Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band коллектива The Beatles).

«Я знал, что Лиам не скоро вернется [в номер], знал, что его комната свободна, и я знал его псевдоним. Поэтому я представился сотрудникам отеля Билли Ширзом и переспал с журналисткой в его номере», — заявил певец.

Музыкант добавил, что Галлахер впоследствии узнал о его выходке и прозвал его за это «хитрым засранцем». «Я до сих пор не знаю, имел он это в виду в плохом смысле или в хорошем. Наверное все-таки в плохом», — отметил Уильямс.

В апреле британец выпустил клип на композицию The Heavy Entertainment Show, в котором провел боксерский поединок с самим собой. В марте он вызвался представлять Россию на вокальном конкурсе «Евровидение».