Робби Уильямс отменил все концерты в России

Британский певец Робби Уильямс отменил все запланированные в России выступления. Об этом во вторник, 5 сентября, в Facebook сообщил глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

«Робби только что отменил все российские концерты из-за болезни. Порядок возврата денег за билеты скоро опубликуем», — написал он.

Тур в поддержку альбома The Heavy Entertainment Show должен был включать в себя выступление в Санкт-Петербурге 7 сентября и Москве 10 сентября.

Помимо этого, исполнитель должен был спеть «семь своих хитов» 14 сентября на закрытии конкурса «Новая волна-2017» в Сочи.

В августе сообщалось, что британский синти-поп-дуэт Erasure отменил выступление в России в рамках стадионного тура Уильямса. Менеджеры музыкантов не захотели отвечать на некоторые вопросы визовой анкеты, посчитав их слишком личными.