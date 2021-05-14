Блогерша показала живот после родов и вызвала отвращение у подписчиков

Блогерша засняла свое тело после родов и вызвала отвращение у пользователей сети. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Жительница канадского города Онтарио Сара Николь Лэндри (Sarah Nicole Landry), чья страница насчитывает 1,9 миллиона подписчиков, родила четвертого ребенка три месяца назад и назвала это событие «своей самой тяжелой беременностью».

Она поделилась в соцсети снимком, на котором позирует в бежевом бикини, демонстрируя обвисший живот со множеством растяжек. При этом с помощью фоторедактора героиня материала разместила на разных участках кадра комментарии недоброжелателей, которые упрекали девушку в том, что она ленится и не следит за фигурой.

Подписчики писали: «Ты не должна носить это, прикройся ради человечества», «Сядь на диету, запишись в спортзал», «Твое тело уже не такое, каким было раньше», «Выглядишь просто отвратительно», «Тебе следует сделать подтяжку живота».

В подписи к публикации Лэндри заявила, что «совершенно нормально, когда тело выглядит таким образом после рождения детей». Она призвала свою аудиторию не бояться проявлять и показывать себя вопреки ненавистным комментариям.

В октябре популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на теле после родов и прослыла неряхой. Она опубликовала в соцсетях серию откровенных фотографий, на которых она позирует с ребенком. В своем Instagram 32-летняя знаменитость разместила кадры, на которых она запечатлена в бежевых трусах и кроп-топе зеленого оттенка.