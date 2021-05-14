В вузе описали напавшего на школу в Казани фразой «называл себя тихонько богом»

В колледже смеялись над Ильназом Галявиевым, объявившим себя богом и совершившим нападение 11 мая на школу №175. К его словам относились несерьезно, потому что он был тихим и не проявлял агрессии к окружающим. Об этом рассказала ректор Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ) Нэлла Прусс, передает РИА Новости.

«Вот в нашей среде тоже кто-то как-то себя назовет, вы же не скажете, что нужно куда-то бежать, что-то искать, нужно к психиатру, нет!» — сказала ректор вуза.

По ее словам, Галявиев не называл так себя все время, а только однажды, в обществе своего друга. Ректор рассказала, что он много времени проводил за компьютером и, по ее мнению, мог поддаться влиянию извне.

Также она отметила, что теперь в учебном заведении будет обращать внимание на «тихушников». Прусс уже провела совещание в колледже, на котором попросила педагогов быть внимательнее к таким студентам.

Нападение произошло в гимназии №175 на улице Файзи в Казани утром 11 мая. После стрельбы, открытой Галявиевым, погибли 9 человек. На допросе бывший студент называл себя богом, соответствующая надпись была и на его маске в момент атаки.