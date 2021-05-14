Потерявший работу россиянин стал блогером и исполнил мечту больной жены

Житель поселка Куйтун в Иркутской области, 58-летний мастер резьбы по дереву Игорь Перевалов потерял работу и завел аккаунт в Instagram. С его помощью россиянин смог исполнить мечту жены, страдающей от полиартрита — заболевания суставов. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

«Моя мечта сбылась, я смог отвезти свою любимую Катюшу в санаторий. Мы почти год ждали этого момента», — отметил он в общении с журналистами.

По словам Перевалова, они с женой отправились на курорт в Алтайском крае. Две путевки обошлись в 120 тысяч рублей. «Это огромная сумма для меня, которую я действительно копил год. А мечтали о таком отдыхе мы и вовсе около шести лет. Жена довольна! Надеюсь, ей станет легче, для меня это главное», — поделился мастер и добавил, что на курорте они с женой пройдут лечебные процедуры.

В ближайшем будущем он планирует достроить мастерскую и бесплатно обучать там детей резьбе по дереву. «У меня уже целая очередь выстроилась из местных мальчишек и девчонок. А деньги продолжу зарабатывать своими поделками. Хочется возить Катюшу в санаторий каждый год», — заключил мастер.

На своей странице в Instagram Перевалов продает домашнюю утварь и деревянные фигурки, которые делает сам.

Популярность пришла к его блогу после того, как летом 2020 года он обратился за помощью к «Комсомольской правде». Мужчина рассказал журналистам, что не может устроиться на работу из-за возраста, но хочет зарабатывать своим трудом. В итоге после публикации статьи о его блоге на страницу Перевалова подписались более 100 тысяч человек, а сам он получил и продолжает получать множество заказов.