Российская поп-звезда Ирина Салтыкова рассказала о насилии со стороны бывшего супруга, певца Виктора Салтыкова в эфире программы «Судьба человека». Запись интервью с ней опубликована на YouTube-канале «Россия 1».

Женщина отметила, что первые два года жизни с Салтыковым казались ей благополучными. По ее словам, муж трепетно относился к жене и дочери. Однако бывший супруг сильно ревновал артистку и хотел, чтобы она сидела дома. По признанию исполнительницы, музыкант избивал ее, когда напивался.

«В трезвом состоянии Виктор был абсолютно нормальным, адекватным и хорошим человеком. Он любил нас с дочерью. Как только напивался, все — превращался в чудовище», — заявила поп-звезда в эфире ток-шоу. Она добавила, что в последние годы брака Салтыков злоупотреблял алкоголем слишком часто, в связи с чем ей приходилось обращаться в полицию.

В феврале текущего года оперная певица Мария Максакова рассказала о насилии со стороны ее бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина. Исполнительница отметила, что экс-возлюбленный был недоволен ее карьерой и хотел, чтобы она сидела дома и воспитывала их сына, из-за чего регулярно избивал ее.