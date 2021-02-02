Мария Максакова рассказала о насилии со стороны бывшего возлюбленного

Оперная певица Мария Максакова рассказала о насилии со стороны ее бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина в эфире программы «Судьба человека». Запись интервью с ней опубликована на YouTube-канале «Россия 1».

Максакова поведала, что экс-возлюбленный был недоволен ее карьерой и хотел, чтобы она сидела дома и воспитывала их сына, из-за чего регулярно избивал певицу. Исполнительница вспомнила случай, когда Тюрин не хотел отпускать ее на музыкальный фестиваль и жестоко избил. «То есть до этого он, конечно, распускал руки: швырял меня куда-то. Но это все были синяки и ссадины, волосы выдранные — ну, так... А вот в тот день он подошел и направленно ударил меня в бок — сломал мне два ребра», — поделилась артистка.

Певица отметила, что тогда она все же поехала на фестиваль и выступила. Однако ей пришлось прибегнуть к сильнодействующим лекарственным препаратам.

24 января текущего года сообщалось, что оперная певица Мария Максакова, вдова убитого на Украине депутата Госдумы Дениса Вороненкова, вернулась в Россию. Причиной своего визита она назвала судебные разбирательства по разделу московской недвижимости.