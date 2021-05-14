На Superjet 100 нашелся покупатель в Африке

Южноафриканский предприниматель Андреа Стейн в интервью изданию Aerotelegraph заявил о намерении создать в стране новую авиакомпанию. Ее флот будет состоять из десяти российских самолетов Sukhoi Superjet 100.

При этом пять лайнеров будущая Skylink Airways собирается сразу купить, а еще пять — взять в аренду. По словам Стейна, в настоящее время он договаривается с руководителем «Региональных самолетов» Павлом Панюковым и директором «Региональных линий» по продажам Татьяной Байнетовой.

Бизнесмен ожидает, что встреча с производителем SSJ-100 состоится перед авиасалоном МАКС, намеченным на июль. В текущем году он намерен открыть представительство в Москве.

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Стейн подчеркнул, что считает российский самолет идеальным для Африки. Он экономичный, в нем применены новые технологии, а точность работы авиастроителей высока. В дальнейшем бизнесмен рассчитывает покупать и самолеты МС-21.

В «Иркуте» (головная компания «Региональных самолетов») подтвердили факт переговоров, но не раскрыли деталей. Южную Африку в компании назвали перспективным регионом для поставок российской техники гражданского назначения.

Главной проблемой самолетов SSJ-100 иностранные эксплуатанты называли нехватку запасных частей, из-за которых флот простаивал. На таких основаниях от лайнеров отказалась бельгийская Brussels Airlines и пыталась избавиться мексиканская Interjet.

В январе стало известно, что «Иркут» выкупит последние «европейские» Sukhoi Superjet 100 у ирландской CityJet. Авиакомпания не использует эти самолеты с 2019 года из-за проблем с обслуживанием. Их предполагается доработать и передать в лизинг какому-нибудь российскому перевозчику.

В конце прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что SSJ-100 оказался невостребованным за рубежом из-за ошибок в продвижении. По его словам, вначале следовало создать сервисные центры, а затем уже вести агрессивные продажи.