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Мужчина пережил клиническую смерть из-за COVID-19 и поделился ощущениями

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Фото: Patricio Murphy / Globallookpress

Житель Буэнос-Айреса рассказал, что пережил клиническую смерть из-за коронавируса, однако затем его «откачали» врачи клиники. Аргентинец поделился впечатлениями о пережитом, его слова передает Lad Bible.

Так, 64-летний Норберто Ди Натале заразился COVID-19 в октябре прошлого года, был госпитализирован и через неделю выписан. Однако затем мужчина был вынужден вернуться в госпиталь из-за сильной лихорадки.

«Один человек умер в пятницу, другой умер в субботу. Теперь, полагаю, моя очередь», — вспомнил свои мысли в то время аргентинец. Затем состояние Ди Натале достигло критического, у него диагностировали двустороннюю пневмонию, и погрузили больного в искусственную кому.

Мужчина отметил, что лежал в специальной палате и слушал свое сердцебиение. Оно стало замедляться и в конце концов стало похоже на тиканье. «Я слышал, как многие люди говорят, что в конце туннеля есть свет. Я видел то же самое. То, о чем я столько раз слышал по телевизору, я видел точно то же», — признался Ди Натале.

После нескольких минут, проведенных в аргентинцем в состоянии клинической смерти, его сумели вернуть к жизни врачи. После этого мужчина пошел на поправку, был выписан и теперь восстанавливается после тяжелой болезни дома.

В прошлом году женщина по имени Франсин рассказала об ощущениях во время клинической смерти после передозировки наркотиков. Она заявила, что совершила путешествие в ад, где темные сущности разрывали ее на куски, пока она не стала ничем.

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