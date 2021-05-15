Два азербайджанских пограничника погибли в перестрелке на юге страны

Два азербайджанских пограничника погибли в результате вооруженного столкновения с контрабандистами на границе с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы республики, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что пограничники обнаружили нарушителей, которые не подчинились требованиям остановиться, открыв по наряду огонь, и пытались бежать с места происшествия, бросив груз. «В результате открытого нарушителями огня были ранены старший лейтенант Самир Эйвазов и младший прапорщик Фарид Алимов. Они были немедленно госпитализированы, однако спасти их не удалось», — заключили в пресс-службе.

Одного из нарушителей удалось задержать, им оказался гражданин Ирана.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Армении зафиксировало новую попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ».