На Украине анонсировали создание кибервойск

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсировал создание в стране кибервойск. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, в ходе закрытого заседания СНБО был поднят вопрос кибербезопасности и утверждения стратегии кибербезопасности Украины, и уже в ближайшее время президент Владимир Зеленский может подписать соответствующий указ. Решение о создании кибервойск было единогласно поддержано всеми 21 членами Совета, уточнил он.

Впервые о создании кибервойск на Украине задумались в феврале 2018 года. Возглавлявший в то время СНБО Александр Турчинов заявил, что «современная война невозможна без киберзащиты. Один из вопросов, который мы не так давно рассматривали, — создание кибервойск в рядах Вооруженных сил Украины. Наша задача — защитить страну», — сказал он.

Также в 2018 году в Белоруссии появилась первая рота информационных технологий. Она была сформирована на базе Военной академии страны, которая, в частности, занимается моделированием военных действий, разработкой автоматизированных систем управления и радиолокации. «Задачи военнослужащих нового подразделения будут связаны непосредственно с программированием», — сообщили тогда в министерстве обороны.