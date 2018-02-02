Украина задумалась о создании кибервойск

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в рядах Вооруженных сил страны могут появиться кибервойска. Об этом он рассказал на открытии Центра реагирования на кибернетические угрозы, передает «Гордон».

«Современная война невозможна без киберзащиты. Один из вопросов, который мы не так давно рассматривали, — создание кибервойск в рядах Вооруженных сил Украины. Наша задача — защитить страну», — пояснил Турчинов.

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Комментируя создание Центра реагирования на кибернетические угрозы, он отметил, что работа подобного учреждения позволит «предотвратить кибератаки еще до их начала». По его словам, центр будет сотрудничать со специалистами из стран НАТО.

27 июня вирус-шифровальщик Petya атаковал компьютерные системы на Украине, в России, Италии, Израиле, Сербии, США и других странах. При этом распространение вируса началось с украинских организаций. Злоумышленники блокировали компьютеры жертв и требовали выкуп за информацию на них в размере 300 долларов в биткоинах. Позднее специалисты выяснили, что хакеры не планировали восстанавливать доступ к зашифрованным данным, а намеревались их уничтожить.

Спустя неделю правоохранительные органы Украины отчитались об остановке второго этапа кибератаки вируса. Министр внутренних дел страны Арсен Аваков заявлял, что на изъятых серверах имеются «следы воздействия киберпреступников с очевидными источниками из Российской Федерации».

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