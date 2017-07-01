СБУ увидела в атаке Petya прикрытие масштабного нападения

Целью кибератаки на украинские госучреждения и частные предприятия 27 июня была дестабилизация общественно-политической ситуации в стране, полагают в Службе безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По оценке СБУ, заражение компьютерных систем было спланировано и осуществлялось в несколько этапов. В спецслужбе добавили, что вирус Petya похож на вирус типа ransomware, созданный для вымогательства денег, однако «на самом деле» он «является прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину».

«Об этом свидетельствует отсутствие реального механизма завладения средствами, примитивность которого лишь подтверждает мнение о том, что обогащение не было целью атаки», — заявили в Службе безопасности Украины. Там добавили, что основным назначением вируса было уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений для распространения панических настроений в обществе.

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Как утверждается, имеющиеся у СБУ данные позволяют считать, что к произошедшему причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года совершили кибератаку на украинскую финансовую систему, объекты транспорта и энергетики. Это, по логике ведомства, говорит о причастности российских спецслужб к произошедшему 27 июня.

В тот день вирус-шифровальщик атаковал компьютерные системы на Украине, в России, Италии, Израиле, Сербии, США и других странах. В России, среди прочих, пострадали компании «Роснефть» и «Башнефть». Считается, что распространение вируса началось с Украины.

Он блокировал компьютер, зашифровывал файл и требовал выкуп в размере 300 долларов в биткоинах за восстановление доступа. Информация о том, относится ли вирус к семейству Petya, разнится. Как пишет «Русская служба Би-би-си», все больше специалистов приходят к выводу, что вирус был запущен исключительно с целью уничтожения данных — то есть даже после уплаты выкупа их восстановление невозможно.