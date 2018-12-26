Белоруссия обзавелась кибервойсками

В Белоруссии появилась первая рота информационных технологий, сообщает портал Tut.by.

Рота сформирована на базе Военной академии страны, которая, в частности, занимается моделированием военных действий, разработкой автоматизированных систем управления и радиолокации.

«Задачи военнослужащих нового подразделения будут связаны непосредственно с программированием», — сообщили в министерстве обороны.

Формирование состоит из 40 призывников с высшим техническим образованием по IT-специальности. Молодые люди сами предложили свои кандидатуры, конкурс в новое подразделение составил восемь человек на место. Новобранцы уже прошли курс начальной военной подготовки, стрельбы и принесли присягу.

В мае Белоруссия заняла 10 место в рейтинге самых дружелюбных для криптовалюты и блокчейн-проектов стран. Еще в конце прошлого года в республике легализовали операции с виртуальной валютой.

В сентябре сообщалось, что Великобритания создаст киберотряд для сдерживания России. На формирование подразделения планируется потратить как минимум 300 миллионов долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!