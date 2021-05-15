Хинштейн прокомментировал возможный запрет WhatsApp фразой «речи не идет»

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о том, что о запрете мессенджера WhatsApp в России речи не идет. Несмотря на это мессенджеру необходимо изменить свою политику. Его слова приводит ТАСС.

«Ни о каком ограничении WhatsApp в России не идет речь, — заверил Хинштейн. — О блокировке и замедлении WhatsApp сегодня разговор не идет. Разговор идет о том, что нам необходимо проанализировать и оценить те изменения в пользовательское соглашение, которые сейчас в ультимативном порядке предлагаются пользователям».

Ранее Хинштейн заявил, что вопрос об ограничении работы WhatsApp в России требует широкого обсуждения. Пользовательское соглашение мессенджера депутат счел противоречащим российскому законодательству и нарушающим права граждан. Парламентарий пообещал обсудить его с Роскомнадзором.

В этом вопросе Хинштейна поддержал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Новое пользовательское соглашение WhatsApp вступило в силу 15 мая. Согласно ему, сервис начнет делиться информацией с соцсетью Facebook, владеющей мессенджером. Аккаунты не согласившихся с условиями пользователей будут деактивированы.