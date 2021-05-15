Россия
 
Последние новости
Появились подробности ликвидации Сулеймани
Моргенштерн выпустил ремикс на Cristal & МОЁТ со строчками про мертвого Децла
Чубайс объяснился за советников из ЦРУ в правительстве
Девушка-боец Bellator восхитила фанатов снимками в бикини
Минобороны Израиля поделилось планами на военные операции
Эквадор одобрил вакцину «Спутник V»
Тайский боксер нокаутировал оппонента ударом ногой в голову
В РПЦ поддержали решение Байдена
Нарколог оценил пользу от умеренного употребления алкоголя для здоровья
Новости партнеров

Хинштейн прокомментировал возможный запрет WhatsApp фразой «речи не идет»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Рамиль Сидтиков / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о том, что о запрете мессенджера WhatsApp в России речи не идет. Несмотря на это мессенджеру необходимо изменить свою политику. Его слова приводит ТАСС.

«Ни о каком ограничении WhatsApp в России не идет речь, — заверил Хинштейн. — О блокировке и замедлении WhatsApp сегодня разговор не идет. Разговор идет о том, что нам необходимо проанализировать и оценить те изменения в пользовательское соглашение, которые сейчас в ультимативном порядке предлагаются пользователям».

Ранее Хинштейн заявил, что вопрос об ограничении работы WhatsApp в России требует широкого обсуждения. Пользовательское соглашение мессенджера депутат счел противоречащим российскому законодательству и нарушающим права граждан. Парламентарий пообещал обсудить его с Роскомнадзором.

В этом вопросе Хинштейна поддержал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Новое пользовательское соглашение WhatsApp вступило в силу 15 мая. Согласно ему, сервис начнет делиться информацией с соцсетью Facebook, владеющей мессенджером. Аккаунты не согласившихся с условиями пользователей будут деактивированы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вступили в силу обновленные правила использования WhatsApp
В Госдуме раскритиковали обновленные правила использования WhatsApp
Хинштейн заявил о возможности ограничить работу WhatsApp в России