Индийский политик заявил о праве коронавируса на жизнь

Бывший премьер-министр индийского штата Уттаракханд Тривендра Сингх Раван заявил о праве коронавируса на жизнь. Об этом сообщает издание Navbharat Times.

По его словам, с философской точки зрения, вирус SARS-CoV-2 — тоже живой организм, который хочет жить, как и люди. Тем не менее люди считают себя самыми умными и пытаются уничтожить коронавирус, поэтому он постоянно мутирует, рассказал политик. Раван также добавил, что для борьбы с заболеванием человечеству надо научиться предсказывать поведение коронавируса.

Ранее сообщалось, что жители штата Гуджарат в Индии начали защищаться от коронавируса с помощью коровьего молока, навоза и мочи. Они наносят смесь из выделений животных на все тело, ждут, пока она полностью высохнет, а затем обмываются молоком. Верующие индийцы уверены, что подобные процедуры помогут им избежать инфекции и укрепить иммунитет.

В то же время 12 мая Индия вновь побила антирекорд по приросту смертности от COVID-19 за сутки. Согласно информации Минздрава страны, за сутки от вируса и сопутствующих ему болезней в Индии скончались 4205 человек.

Всего в стране заразились коронавирусом более 24 миллионов жителей.