Звезда «Короля тигров» заявил о смертельном диагнозе и попросил об амнистии

Полиаморный гей-музыкант и бывший тигровладелец Джо Экзотик, звезда документального сериала Netflix «Король тигров», заявил о смертельно опасном диагнозе и попросил об амнистии из тюрьмы. Он раскрыл подробности в Twitter.

Экзотик рассказал, что из-за результатов последних медицинских анализов он подозревает, что болен раком простаты. «Тюрьма разрешила провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить стадию заболевания. Мое тело измотано, я потерял много веса, рот весь язвах, меня рвет чаще, чем я ем», — поделился заключенный.

Джо Экзотик (урожденный Джо Шрайбфогель) ранее был владельцем частного зоопарка с тиграми. В январе 2020 года он был приговорен к 22 годам тюрьмы за найм киллера для заказного убийства зоозащитницы Кэрол Баскин.