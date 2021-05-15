Девушка-боец MMA победила болевым на колено

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Тэйлор Молдин одержала победу в дебютном поединке на профессиональном уровне. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Fight Pass.

Hide your legs around Taylor Mauldin! #LFA107 pic.twitter.com/0U3G7T6QqZ — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) May 15, 2021

Соперницей Молдин стала Амбар Де Ла Херран. Американка провела болевой прием рычаг колена и заставила соперницу сдаться. Молдин дебютировала в профессиональном MMA на турнире Legacy Fighting Alliance. У девушки пурпурный пояс в бразильском джиу-джитсу (третья ступень мастерства).

В январе 2019-го лучшим болевым приемом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 2018-м был признан рычаг колена в исполнении россиянина Забита Магомедшарипова. Отечественный спортсмен вышел победителем из поединка с американцем Брэндоном Дэвисом.