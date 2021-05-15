В США проигнорировали высадку СССР на Марс

До Китая успешную мягкую посадку на Марс совершали только США, пишет Ars Technica, игнорируя советскую миссию «Марс-3».

«Китай стал лишь второй страной, совершившей мягкую посадку на Красной планете, что можно назвать огромным успехом», — уверяет американское издание.

Ars Technica отмечает, что по своим габаритам и массе марсоход Zhurong миссии Tianwen-1 сопоставим с американскими Spirit и Opportunity, которые прибыли на Марс в 2004 году.

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Издание в материале, который вышел до сообщения об успехе Tianwen-1, пишет, что «ни одна страна, кроме США, не осуществила успешную посадку космического корабля на Марс и не развернула марсоход. «Другие страны пытались и терпели неудачу несколько раз», — пишет Ars Technica.

Более объективно об успехах КНР рассказывает Spaceflight Now, напоминая, что до Китая «только две страны ранее добились мягкой посадки на Красной планете». В публикации американского издания утверждается, что советский спускаемый аппарат «Марс-3» «был первым космическим кораблем, совершившим мягкую посадку на поверхность Марса в декабре 1971 года, однако зонд прекратил передачу [данных] примерно через две минуты [после посадки]».

Китайский космический аппарат Tianwen-1 с марсоходом Zhurong совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты ночью 15 мая. С этим событием КНР поздравили в России и США.