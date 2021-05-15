Юрий Лоза потребовал заблокировать выпуск шоу «Голос» из-за песни «Плот»

Певец и композитор Юрий Лоза подал иск к Первому каналу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку Мосгорсуда.

Артист утверждает, что телеканал нарушил его права на песню «Плот», использовав ее без согласования в выпуске программы в октябре 2020 года. В связи с этим он требует взыскать с ответчика четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и один миллион — за моральный вред.

Дата разбирательства пока не назначена. При этом суд уже удовлетворил требования о предварительных обеспечительных мерах и обязал Роскомнадзор заблокировать ссылки на спорный выпуск.

Ранее Лоза рассказал, на каких условиях он готов позволить искусственному интеллекту и нейросетям перепеть песню «Плот» в рекламных целях. «В самих технологиях нет ничего плохого, но все зависит от окраски. От контекста, от того, в каком ключе все будет сделано. Мне предлагали дать "Плот" для одного рекламного ролика, где я по их идее тоже должен был появиться, конечно, на плоту. И все это должны были снять в таком пародийном, смешном стиле. Я отказался — хотя хорошие деньги предлагали — потому что это противоречило самой песне. Она же не юмористическая, а серьезная. Ее знают по всему миру, переводят на английский, в Америке поют», — поведал он.

В декабре 2020 года Лоза подал в суд на главного редактора телеканала RTVI и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за его ехидные стихи. Исковое заявление о защите чести и достоинства зарегистрировал Симоновский суд Москвы. Поводом стало матерное стихотворение Шнурова, опубликованное после объявления Лозе благодарности за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства от президента России Владимира Путина. Тогда Шнуров в своем Instagram-аккаунте иронизировал над любовью автора песни «Плот» давать комментарии СМИ по любому вопросу.