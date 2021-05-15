Лоза обвинил Первый канал в спланированной против него акции

Певец Юрий Лоза заявил, что Первый канал спланировал акцию против него. Он рассказал радиостанции «Говорит Москва» об иске, поданном в суд из-за использования кавера на его песню «Плот» в телешоу «Голос».

«Это единственный был выпуск "Голоса", в котором не обсуждалась песня и не обсуждалась конкурсантка, то есть это явно спланированная акция против меня, потому что все говорили исключительно об авторе этой песни», — заявил Лоза.

Музыкант подчеркнул, что представительница артистки, исполнившей кавер на его композицию, якобы сказала ему, что «все это затеял Первый канал». «Отдал права адвокатам, пускай они решают все эти моменты», — добавил он, отметив, что ничего не знает о поданном в суд исковом заявлении.

Ранее 15 мая стало известно, что Лоза подал иск к Первому каналу, обвинив ответчика в нарушении его прав на песню «Плот». Композиция была использована в выпуске программы «Голос» в октябре 2020 года. Отмечалось, что певец потребовал взыскать с телеканала четыре миллиона рублей за авторские права и миллион за моральный вред.