50-летняя актриса «Школы рока» показала голый зад и рассмешила подписчиков

Американская актриса и комик Сара Сильверман, снявшаяся в комедии «Школа рока», опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала голый зад. Снимок появился в Instagram-аккаунте артистки.

На снимке Сильверман предстает в полосатой футболке и без штанов. 50-летняя артистка призвала подписываться на ее аккаунт.

Подписчиков рассмешила фотография. Некоторые отметили, что ходили в подобном образе весь период пандемии коронавируса. Сильверман также посоветовали завести аккаунт на сайте Onlyfans ради публикаций смешных обнаженных снимков.

В августе 2019-го сообщалось, что Сильверман лишили роли в новом фильме из-за расистского скетча десятилетней давности. Годом ранее артистка рассказала о том, как стендап-комик и актер Луи Си Кей мастурбировал при ней, подчеркнув, что сама дала согласие на подобные действия.