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Валуев пожаловался главе МВД на торговцев ландышами

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, бывший боксер Николай Валуев пожаловался главе МВД Владимиру Колокольцеву на торговцев ландышами в центре Москвы. Письмо министру он выложил в своем Instagram.

Он указал, что продажа цветов, находящихся в Красной книге, является противоправным деянием. Кроме того, по заявлению законотворца, продавец нарушает правила дорожного движения, выходя на проезжую часть.

В 2020 году главный внештатный педиатр области Нисо Одинаева предупредила, что дети могут без труда отравиться ландышами. Она указала, что в этом растении ядовито все: листья, стебель, цветы и ягоды. Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, происходит замедление сердечного ритма с последующей остановкой сердца.

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