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Россиянин захотел купить машину и обнаружил в ней бомбу

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Фото: Николай Гернет / РИА Новости

Житель российского Мурманска захотел купить машину и случайно нашел под днищем бомбу. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Сообщается, что россиянин планировал купить старый Dodge Caravan, однако при разговоре с продавцом выяснилось, что у автомобиля есть небольшая проблема — в фургоне протекает гидроусилитель руля. Покупатель решил показать машину знакомому хозяину сервиса, который согласился поднять машину и заняться протечкой.

После осмотра днища автомобиля выяснилось, что в районе заднего левого колеса к фургону была прикреплена бомба. После этого на место событий прибыли взрывотехники ФСБ и сняли самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было примотано к машине хомутами и состояло из пластиковой канистры с тротилом и запалом.

Отмечается, что причины появления бомбы в машине неизвестны.

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