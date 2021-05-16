Бывшая любовница Бориса Джонсона написала теледраму

Бывшая любовница премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, американская предпринимательница Дженнифер Аркури написала телевизионную драму, основанную на истории их отношений. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, драма с участием вымышленных персонажей будет построена вокруг предполагаемой истории любви между американской предпринимательницей Аркури и тогдашним мэром Лондона Джонсоном. Сюжетная линия, созданная 36-летней Аркури, как отмечается, будет включать в себя хаотичного персонажа-политика, который пользуется популярностью у своих фанатов, но имеет ненасытный сексуальный аппетит.

Отмечается, что сценарием, предположительно, уже заинтересовались Netflix, Amazon и Disney +.

Ранее Джонсон избежал уголовных обвинений из-за его скандальных секс-связей с Аркури. Расследование касалось периода, когда Джонсон был еще мэром Лондона (он занимал этот пост с 2008 по 2016 год). В частности, его подозревали в оказании незаконной денежной помощи бизнесу Аркури, а также возможной растрате бюджета столицы Британии. Полиция пришла к выводу, что Джонсон не оказывал противозаконных спонсорских услуг подруге. При этом было доказано, что он действительно состоял в интимных отношениях с Аркури.