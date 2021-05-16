Минск заявил об отработке НАТО ударов по России и Белоруссии

Первый замначальника Генштаба Вооруженных cил Белоруссии Игорь Король заявил, что стратегическая бомбардировочная авиация НАТО с большой долей вероятности отрабатывает варианты нанесения ударов по Белоруссии и России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу СТВ, передает ТАСС.

По его словам, в последнее время стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, именно США. «В текущем году совершено по сопредельной территории девять таких полетов», — сказал Король.

Он также заявил, что каждую неделю Минск фиксирует более 30 полетов различной разведывательной авиации стран НАТО.

В апреле Министерство обороны Белоруссии заявило о развертывании разведывательных центров НАТО возле границ республики и России. Первый замминистра, начальник Генштаба Виктор Гулевич отметил активность НАТО у границ России и Белоруссии, в том числе развертывание разведывательных центров и центров перевозок, совершенствование объектов военной инфраструктуры.