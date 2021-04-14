Белоруссия заявила о развертывании разведывательных центров НАТО у границ России

Министерство обороны Белоруссии заявило о развертывании разведывательных центров НАТО возле границ республики и России, передает БЕЛТА.

Первый замминистра, начальник Генштаба Виктор Гулевич принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ в Москве. Гулевич выразил мнение Минска о ситуации в регионе, сообщили в министерстве.

Он отметил активность НАТО у границ России и Белоруссии, в том числе развертывание разведывательных центров и центров перевозок, совершенствование объектов военной инфраструктуры.

В феврале начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов выступил на семинаре ОБСЕ. Он призвал проводить политику «сдерживания» по размещению иностранных войск.

В Белоруссии восемь месяцев продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Сам Лукашенко не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад.