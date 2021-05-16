Россиянки пришли на кладбище и нашли человеческий череп в траве

На Сахалине две россиянки пришли на кладбище и нашли в траве человеческий череп. Об этом пишет портал «Углегорские новости».

Находка была сделана во вторник, 11 мая, в Углегорске, в день особого поминовения усопших, когда местная жительница по имени Евгения с сестрой пришла на кладбище посетить могилы близких. Девушки обнаружили череп в траве в старой части кладбища, у центральных ворот. «Я его повертела, он крепкий, хотя одна глазница повреждена. Рядом заброшенные могилы», — рассказала россиянка.

Отмечается, что череп был небольших размеров, его передняя часть сильно разрушена. Девушки сообщили о произошедшем правоохранителям, которые связались с ними на следующий день. Вместе они выехали на кладбище, однако найти череп им уже не удалось. В пресс-службе областного управления Следственного комитета РФ изданию подтвердили, что проверку провести не удалось из-за отсутствия находки.

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