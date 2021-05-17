Невеста пожаловалась на выбор наряда мачехи на свадьбу и обрела поддержку в сети

Невеста раскритиковала платье мачехи, которое та выбрала для свадьбы, и обрела поддержку в сети. Соответствующая публикация появилась на форуме Reddit's Wedding Shaming.

Виновница торжества опубликовала в сети фотографию, на которой позирует в белом кружевном подвенечном наряде с глубоким декольте вместе со своей мачехой. При этом последняя запечатлена в платье белого цвета с опущенными плечами и похожим вырезом. «Я думала попросить ее прикрыться, но знала, что это ничего не решит. Она глуха к моим просьбам», — подписала она пост, добавив, что на официальное празднование женщина приглашена не будет.

Подписчики форума выразили свое негодование по поводу описанной ситуации и поддержали невесту в комментариях. «Что не так с этими людьми? Разве их не волнует, что они будут похожи на невесту?», «Я никогда такого не понимала», «Она просто выставила себя в очень глупом свете», «Я очень хочу увидеть кого-нибудь в таком наряде на свадьбе, чтобы якобы случайно пролить на него красное вино», — высказывались они.

В августе прошлого года другую мачеху раскритиковали за попытку перещеголять невесту в белом платье на свадьбе. Когда в сети появилось фото анонимной гостьи, многие приняли ее за виновницу торжества: она была одета в длинное белое платье, украшенное стразами и кружевом. Пользователи сети обругали женщину за выбор наряда.