Дочь певца Данко попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии

Семилетняя дочь российского поп-певца Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Об этом ее мать модель Наталья Устюменко сообщила в Instagram.

«Агушенька в реанимации в крайне тяжелом состоянии. На сегодняшний день выявляют восходящую инфекцию мочевыводящих путей, в связи с чем произошла интоксикация организма», — написала Устюменко. Она призвала подписчиков молиться за здоровье девочки.

Агата родилась в 2014 году, ей поставили диагноз «детский церебральный паралич».

В апреле возлюбленная Данко Мария Силуянова заявила, что ее несправедливо считают разлучницей, которая увела певца у Устюменко. Она подчеркнула, что артист ранее изменял гражданской жене с Лолитой Милявской. В 2020-м Данко обязали выплачивать Устюменко алименты в размере 35 тысяч рублей.