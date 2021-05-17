Российским туристам предложат «германский формат» отдыха в Турции

Турция планирует представить России новый формат отдыха в Турции, аналогичный тому, что был предложен путешественникам из Германии. Об этом сообщает издание Milliyet.

Так, согласно информации источника, с 17 мая страна постепенно начнет снимать введенные из-за вспышки коронавируса ограничения. Кроме того, государство заинтересовано в том, чтобы привлекать иностранных туристов, в том числе россиян, и делать безопасным их пребывание на курортах.

В связи с этим власти подготовят специальный документ, который будет представлен в Москве. Согласно ему, в Турции постараются поддерживать санитарно-эпидемиологические стандарты на высоком уровне на тех курортах, в которых больше всего заинтересованы россияне — например, Эгейский и Средиземноморский регионы.

Ранее 17 мая стало известно, что турецкие дипломаты во главе с министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем отправились в Россию на переговоры. Отмечается, что целью визита является обсуждение возобновления авиасообщения между странами — Турция представит результаты мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса.

В апреле Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла границы с Танзанией на полтора месяца. При этом между Москвой и Стамбулом осталось два рейса в неделю, которые обслуживаются авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).