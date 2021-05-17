Бывший офицер ФСИН и его жена получили сроки за хищение миллионов у ведомства

Бывший офицер Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Андрей Сергеев и его жена Евгения Садовская получили сроки за хищение у ведомства шести миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сергеева приговорили к пяти годам колонии, а его супругу к четырем годам условно.

Как считает следствие, они присвоили себе денежные средства при поставке электронного оборудования в службу, где работал Сергеев. Обвиняемые долгое время утверждают о своей непричастности к мошенничеству. Защита намерена обжаловать решение суда.

До оглашения приговора сотрудник ФСИН находился в СИЗО, в то время как Садовская была под домашним арестом. Ранее гособвинитель запрашивал для Сергеева семь лет колонии общего режима, а для сообщницы — пять лет.

12 мая сообщалось, что адвокат и правозащитник Виталий Черкасов получил письмо от начальника Управления ФСИН России по Забайкальскому краю Евгения Шихова, которого застрелили на охоте. Трагедия произошла 24 апреля, однако Черкасов получил письмо, датируемое 27 апреля. Документ якобы подписан самим погибшим.