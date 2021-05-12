Адвокат получил письмо от убитого на охоте начальника УФСИН по Забайкалью

Адвокат и правозащитник Виталий Черкасов получил письмо от начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Забайкальскому краю Евгения Шихова, которого застрелили на охоте. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Трагедия произошла 24 апреля, однако Черкасов получил письмо, датируемое 27 апреля. Документ якобы подписан самим погибшим. В письме содержится информация о проверке в исправительной колонии (ИК-7) и отсутствии нарушений в ходе этих мероприятий со стороны сотрудников тюремного ведомства.

По мнению адвоката, письмо могло стать последствием фабрикации или ошибок.

Генерала Евгения Шихова и начальника СИЗО №1 Валерия Германа убили на территории охотничьего кордона возле поселка Урульга Карымского района. Обвиняемого в преступлении подсобного рабочего Николая Макарова арестовали до 24 июня. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник решил расстрелять мужчин — он был уверен, что Шихов и Герман хотя напасть на него.