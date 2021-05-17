Россияне определили главные недостатки интернета

Главными недостатками интернета россияне назвали отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие», передает РИА Новости.

Так, 61 процент опрошенных определил главным недостатком интернета отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности, еще 55 процента назвали обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей главным минусом «всемирной паутины», а 41 процент — агрессию и нетерпимость в социальных сетях.

Также 39 процентов опрошенных считают, что интернет отнимает слишком много времени, а 35 процентов граждан полагают, что он отвлекает от реальной жизни.

При этом большинство россиян уверены в полезности интернета. Главными функциями интернета россияне назвали возможность поиска информации (93 процента), заказ товаров и услуг (65 процентов), а также оплату товаров, услуг и денежные переводы (64 процента).

Просмотр кино оказался в рейтинге на четвертом месте (61 процент), а общение в соцсетях лишь на пятом (59 процента). Также среди важных функций интернета россияне также отмечали просмотр спортивных трансляций (18 процентов) и игровой контент (17 процентов).

Ранее опрос показал, что лишь 12 процентов россиян готовы полностью отказаться от использования интернета. Готовность частично перестать выходить в мировую паутину выразили 31 процент респондентов, а 58 процентов опрошенных считают Сеть обязательной частью своей жизни и не планируют с ней расставаться.