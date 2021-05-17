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Названо количество готовых отказаться от интернета россиян

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Фото: Pixabay

Только 12 процентов россиян готовы полностью отказаться от использования интернета, такие данные называет банк "Открытие", пишет РИА Новости.

Готовность частично перестать выходить в мировую паутину выразили 31 процент респондентов, а 58 процентов опрошенных считают Сеть обязательной частью своей жизни и не планируют с ней расставаться.

Наибольшее количество людей, не готовых отказаться от интернета, проживает в Сибири (63 процента), Приволжье и Московском регионе (61 процент), меньше всего в Южном федеральном округе (45 процентов). Еще 62 процента россиян считают, что реальная жизнь для них интереснее виртуальной, однако 34 процента считают их одинаково интересными, а 4 процента респондентов предпочитают онлайн настоящему миру.

Ранее исследование Райффайзенбанка определило долю россиян, желающих навсегда остаться на удаленной работе. Всегда работать дистанционно хотели бы 60 процентов опрошенных, 41 процент респондентов предпочли бы несколько дней в неделю работать из дома. Только 4 процента признались, что хотели бы работать из офиса.

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