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Россиянки оголились в защиту коров и попали на видео

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Российские зоозащитницы разделись у Министерства сельского хозяйства в защиту коров. Видео акции опубликовал Telegram-канал «Бушующий мир».

Девушки призывают перейти на пальмовое масло, чтобы уберечь животных от мучений. По сообщениям канала, активистки настаивают на том, что уже давно есть дешевая и полезная альтернатива молочным жирам.

На видео показано, как обнаженные женщины встали в масках коров около министерства. На груди виднеется надпись «Хватит нас доить».

Ранее спикер Госдумы сообщил, что в России могут появиться новые ограничения на использование пальмового масла. По его словам, повышение ставки НДС до 20 процентов не решило проблему по сокращению его применения в пищевом производстве. В рамках борьбы с пальмовым маслом могут быть изменены технические регламенты на пищевую продукцию.

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