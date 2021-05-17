Россиянин раскрыл способ проникнуть из экономкласса самолета в бизнес без доплат

Российский турист, часто путешествующий на самолетах, раскрыл способ проникнуть из экономкласса в класс повышенного комфорта без дополнительных трат. Своим опытом он поделился на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам автора статьи, он нередко опаздывал в аэропорт, и сотрудницы на стойке регистрации сами предлагали ему пересесть в бизнескласс, поскольку в экономе не оставалось мест. Поняв, что это работает, он начал приезжать в воздушную гавань позже намеренно.

«Бывает, авиакомпании бронируют места в самолете и они по факту заняты, но людей там нет. Такие невыкупленные места в бизнесе легко могут предложить, если вдруг вам станет плохо и нужно полежать, может буйного человека нужно отсадить», — добавил он.

Россиянин также уточнил, что подобная хитрость работает не во всех авиакомпаниях, а в основном в крупнейших — например, в популярном российском лоукостере.

«Но это не значит, что вы должны делать также, есть риск опоздать на самолет и вовсе не улететь. У меня хитрость часто срабатывает, но это только потому что я в любой момент могу выкупить другой билет и всегда знаю к какому именно времени приходить», — заключил он.

В марте австралийская телезвезда Эбби Чатфилд впервые полетела бизнесклассом отдыхать и назвала это «пустой тратой денег». Детали полета пассажирка решила задокументировать в своем Instagram-аккаунте. Недовольная путешественница заявила, что лучше потратит деньги на сыр.