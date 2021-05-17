Израильский танк для борьбы с палестинцами загорелся и попал на видео

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла один из танков Merkava Mark IV, которые ранее задействовала для борьбы с палестинцами. Происшествие с участием боевой машины попало на видео, внимание на которое обратило «РГ: Русское оружие».

По данным издания, инцидент произошел в конце минувшей недели. На опубликованных кадрах видно, что танк находится на полуприцепе, который буксирует тягач. При этом над ним поднимается столп густого черного дыма. Также слышны звуки взрывающихся из-за воздействия огня патронов к пулеметам.

Как отмечает «РГ: Русское оружие», ни израильская, ни палестинская стороны пока никак не прокомментировали случившееся. При этом после появления кадров в сети начали распространяться предположения о том, что, вероятно, Merkava загорелся после того, как был подбит противотанковой управляемой ракетой. Однако, считает издание, официальных подтверждений данной версии нет.

Скорее всего, причиной возгорания стало не поражение боеприпасом, а неисправность топливной системы танка. Об этом, в частности, свидетельствуют следы разлившегося по земле горючего, которые можно заметить на видео. Подобные инциденты с танками случались и ранее — показанная в ролике боевая машина стала далеко не первой потерянной израильскими военными в результате пожара. Об аналогичных происшествиях сообщали военные и других стран: так, в 2020 году армия США лишилась бронетранспортера Stryker и танка М1А2 Abrams, оба из которых сгорели.

Ранее в мае сообщалось, что Армия обороны Израиля ответила огнем из танков Merkava на атаку палестинской военизированной группировки «Исламский джихад». Отмечалось, что до этого джихадисты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса бронеавтомобиль ЦАХАЛ на границе с сектором Газа и открыли огонь по позициям израильтян из минометов.

Израиль и палестинские группировки ведут взаимный обстрел ракетами с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 — ранены. При этом пострадавших может быть еще больше.