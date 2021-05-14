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Израиль выстрелил в сторону людей у границы из танков

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Танки Израиля выстрелили в сторону людей у границы с Ливаном. Эти выстрели были предупредительными, пишет армия обороны Израиля в своем Twitter.

Кадры с места событий публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

Утверждается, что выстрел был произведен в сторону мятежников, которые взорвали ограждение и попали на территорию Израиля. По данным армии, те же люди устроили поджог, а потом вернулись на ливанскую территорию.

Ранее сообщалось, что Ливан выпустил по Израилю три ракеты. Армия Израиля позже подтвердила эти сообщения.

Взаимный обстрел Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены — однако на самом деле пострадавших может быть еще больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями Совета безопасности ООН.

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