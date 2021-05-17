Российский музыкант напал с ножом на мать и потом покончил с собой

В Нижнем Новгороде солист Борского городского оркестра 50-летний Ян Абрамов напал с ножом на мать, а затем покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ЧП произошло в ночь на 17 мая в квартире музыканта в Московском районе. Мужчина поссорился с 76-летней матерью, во время конфликта он нанес ей удар ножом. Женщина получила ранение в предплечье. Пока прибывшие на вызов врачи оказывали ей медицинскую помощь, Абрамов совершил суицид.

Рядом с телом полицейские нашли охотничье ружье. В квартире также были изъяты еще два ружья, патроны и разрешение на владение оружием.

14 мая сообщалось, что 19-летний житель Екатеринбурга покончил с собой в арендованной квартире после того, как трое приятелей избивали его на протяжении пяти часов. Молодой человек занял у них 10 тысяч рублей, но долг вернул с опозданием. Приятели, среди которых две девушки 20 и 19 лет и юноша 17 лет, потребовали от должника 50 тысяч рублей, заявив, что его «поставили на счетчик». Суд арестовал их после возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийства и вымогательстве.