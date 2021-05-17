Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил об истории Украины

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в своем Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского за слова о Европе и напомнил ему историю его страны.

Политик, комментируя заявление украинского лидера о том, что «Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины», заявил, что этот тезис не подтверждается историей континента.

Так, Пушков напомнил, что со времен Карла Великого Европа существовала, не подозревая о существовании Украины по той причине, что ее до XX века не было, поскольку украинские территории входили в состав других государств. «Не было даже такого названия. Этими безымянными землями правили крымские ханы и польские шляхтичи, австро-венгерские короли и русские императоры», — написал сенатор.

По его мнению, даже сейчас Украина — «пришлая падчерица Европы: содержать не очень хочется, а выгнать невозможно». Пушков добавил, что Европа исторически существовала без Украины, и такое положение дел существовало бы и сегодня, если бы не распад Советского Союза.

Ранее Пушков раскритиковал Зеленского и напомнил ему о месте его страны. Также вопросы у Пушкова вызвала формулировка Зеленского «сердце Европы», сенатор назвал ее «пустозвонством». По мнению Пушкова, украинский лидер, используя подобные формулировки, «совсем перебрал».