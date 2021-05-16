Пушков напомнил Зеленскому о месте Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и напомнил ему о месте его страны. Соответствующий текст он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу? Не потому ли, что она — ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму?», — задался вопросом сенатор, комментируя слова Зеленского о том, что Украина — это «центр и сердце Европы».

Также вопросы у Пушкова вызвала формулировка Зеленского «сердце Европы», сенатор назвал ее «пустозвонством». «Неужто территория, названная не так давно Украиной, прошла исторический путь Европы — через создание национальных государств, через ренессанс, реформацию и другие собственно европейские процессы?», — написал он. По мнению Пушкова, украинский лидер, используя подобные формулировки, «совсем перебрал».

Ранее Алексей Пушков заявил, что внешняя политика Киева напрямую зависит от США. Он отметил, что Украине за 30 лет существования не удалось преодолеть отсутствие исторической государственности. «Отсюда — нынешняя однозначная зависимость от Запада и, прежде всего, от США как единственно возможная форма существования современной Украины», — объяснил сенатор. Член Совфеда также добавил, что в стране нет самостоятельной полноценной элиты. По мнению Пушкова, Киев ищет себе покровителей.