Пушков предрек провал плану Зеленского по Донбассу

Член Совета Федерации Алексей Пушков предсказал провал плану президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Заявление МИД Франции говорит о том, что Париж не рассматривает возможности присоединения к переговорам США, Британии и Канады. Как и Москва, и Берлин. План Зеленского не будет осуществлен», — подчеркнул Пушков.

Ранее глава украинского государства выразил желание расширить переговоры по Донбассу, в том числе в принципиально новом формате. Он предложил переписать Минские соглашения и расширить число участников переговоров в «нормандском формате» за счет привлечения США и добавил, что, помимо Соединенных Штатов, в переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада, но предложения о прямом диалоге с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отверг.

При этом МИД Франции предложил Украине решить проблемы с Донбассом с помощью «нормандского формата» переговоров. Там отметили, что Париж продолжит прикладывать усилия в этом формате вместе с Берлином, а Минские соглашения были названы «основой для справедливого и прочного урегулирования конфликта».