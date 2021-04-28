Франция назвала лучший формат для решения проблемы Донбасса

Во Франции предлагают Украине решить проблемы с Донбассом с помощью «нормандского формата» переговоров. Об этом сообщили во французском МИД на брифинге для прессы.

«Мы остаемся уверенными в том, что нормандский формат остается наилучшим для достижения прогресса [в вопросе урегулирования конфликта], как это и происходило и ранее», — указал представитель ведомства.

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Отмечается, что Париж продолжит прикладывать усилия в этом формате вместе с Берлином. Минские соглашения же называются «основой для справедливого и прочного урегулирования конфликта в Донбассе».

Заявление было сделано в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского изменить и расширить переговоры. Он, в частности, отметил, что может быть создан совершенно новый формат.

16 апреля Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой в формате онлайн также участвовала канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявил о готовности провести переговоры с лидерами стран «нормандской четверки» о ситуации в Донбассе.

В конце марта власти Украины заявили об ухудшении ситуации на юго-востоке страны. Киев и непризнанные республики Донбасса сообщили об участившихся обстрелах, разведывательных действиях и перемещении военной техники в районе линии разграничения. Украинские власти после этого обвинили Москву в наращивании военного присутствия на границе между странами. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории в тех направлениях, в которых считает нужным, и призвали Киев прекратить провокации.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Германия и Франция. Последний саммит на высшем уровне прошел в Париже в декабре 2019 года. Участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение Минских соглашений.