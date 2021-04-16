Зеленский заявил о готовности к переговорам «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с лидерами стран «нормандской четверки» о ситуации в Донбассе, передает ТАСС.

«Я настроен на то, чтобы мы все вчетвером подключились», — сказал Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в которой в формате онлайн также участвовала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По словам Зеленского, на встречах четырех лидеров решаются «вопросы ситуации по безопасности на востоке Украины и деоккупации территорий».

Ранее президент Украины в интервью призвал Макрона сделать искусственное дыхание «нормандскому формату».

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Германия и Франция. Последний саммит на высшем уровне прошел в Париже в декабре 2019 года.