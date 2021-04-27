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В России оценили названный на Украине способ победить в информационной войне

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина оценила слова госсекретаря МИД Украины Александра Банькова, который заявил, что Киев может одержать победу над Москвой в информационной войне при помощи мозгов и креативности. Ее слова приводит РИА Новости.

«Если понимать под "мозгами" ответственность, интеллектуальный потенциал, то сам факт подобных заявлений говорит об их отсутствии у украинского чиновника, мечтающего "победить Россию"», — заявила Панина.

По ее мнению, креативностью на Украине называют «некую внешнеполитическую клоунаду, попытки артистично имитировать миролюбивые устремления, вводить в заблуждение мировое сообщество и собственных избирателей».

Ранее Баньков заявил, что украинские дипломаты должны пропагандировать имидж своей страны: проводить больше публичных мероприятий, чаще выходить в информационное пространство для того, «чтобы нивелировать то, что навязывается российской пропагандой местной аудитории об Украине».

9 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало работы Центра противодействия дезинформации.

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